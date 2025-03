Manifestantes protestam em Gaza contra o governo do Hamas e pedem fim da guerra

Desde terça-feira (25), dezenas de grupos palestinos protestam no norte da Faixa de Gaza para exigir o fim da guerra e a saída do governo do Hamas que coordena as ações no enclave no exterior. A mobilização, sem precedentes, pode ganhar força nas próximas horas e atingir outras áreas do enclave palestino.

"Faça nossa voz ser ouvida. Não tenho medo de represálias", disse Leila, uma jovem mãe, ao correspondente da RFI em Jerusalém, Sami Boukhelifa. Ela convenceu o marido a participar dos protestos. "Decidimos que as manifestações deveriam permanecer restritas, por medo dos bombardeios israelenses", explicou.