Anistia e revisão de penas não garantem salvação de Bolsonaro

O analista político Bhreno Vieira, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, acredita que Bolsonaro manteve um olho no STF e outro na comitiva de políticos do Centrão que Lula levou para a viagem à Ásia nesta semana.

"A preocupação de Bolsonaro com o pessoal que está no Japão com Lula, com esse afago aos líderes do Centrão, tem relação com o projeto da anistia, que aliados do ex-presidente tentam acelerar no Congresso. Se o futuro político de Lula melhorar e essas relações vingarem de forma firme, isso desmantela essa ideia de anistia, porque é um projeto que visa muito mais beneficiar Bolsonaro e aliados do que aqueles que participaram no local do dia 8 de janeiro."

Entre os políticos que embarcaram com Lula na comitiva oficial estão os atuais presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos/PB) e Davi Alcolumbre (União/AP), bem como os ex-comandantes das duas casas legislativas, Arthur Lira (PP/AL) e Rodrigo Pacheco (PSD/MG).

"Há toda a extrema direita bolsonarista que é favorável ao projeto e tem também a base do governo mais à esquerda que é completamente contra o projeto da anistia. O fiel da balança é o Centrão", disse Vieira.

Tanto um eventual perdão quanto uma anistia no âmbito político podem encontrar obstáculos na Justiça. Por se tratar de crime contra a democracia, uma eventual extinção da pena corre grande risco de ser derrubada no STF.

Outra discussão que deve ganhar força é sobre o tamanho das penas aplicadas aos condenados pela tentativa de golpe, algumas chegando a 17 anos de cadeia. Desde as primeiras condenações o assunto tem gerado debate, mas agora figuras de peso estão no banco dos réus, como Bolsonaro e seus ex-ministros, inclusive militares de alta patente. Além disso, o tema não é unânime entre os ministros do Supremo.