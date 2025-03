Cidades francesas recuam na moda da apicultura urbana, prejudicial à diversidade de abelhas

"Mas nada disso importa para as pessoas que tentam vender esse modelo econômico de 'vejam, agora temos colmeias aqui, estamos salvando a biodiversidade e você tem a chance de ter um mel local'. Os preços podem ser indecentes, chegam a 150 euros o quilo, o que é um completo delírio", salienta.

Paris queria ser a 'capital das abelhas'

Diante dos alertas de cientistas e organizações naturalistas, prefeituras começaram a recuar. Lyon e Nantes acabaram com as novas autorizações de colmeias urbanas e têm buscado diminuir o número das já instaladas - com o apoio de entidades de apicultores profissionais, preocupados com a qualidade inferior do mel devido à queda da diversidade de polinizadores.

Paris - que em 2016 havia lançado um plano para transformar na "capital das abelhas" - parou simplesmente de comunicar sobre o assunto.

"É de bom senso que precisamos. Não é uma questão de proibir nem de dizer que não gostamos das abelhas melíferas - eu mesmo sou apicultor amador. Mas se nós continuamos a só ver as coisas pelo prisma da produção alimentar, vamos destruir os espaços que nos rodeiam - e dos quais dependem as nossas produções alimentares, que precisam de diversidade", indica Mouret.

"Quando compreendermos isso e deixarmos um espaço decente para a vida selvagem, ao abrigo das atividades humanas, as coisas serão bem diferentes. Todos ganharemos."