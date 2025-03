Europeus descartam suspender sanções contra Rússia, mas envio de soldados à Ucrânia ainda divide

Os aliados de Kiev, reunidos nesta quinta-feira (27) em Paris sem representntes dos Estados Unidos, descartaram a suspensão das sanções à Rússia, como Moscou exige. O grupo também avançou nos planos para enviar tropas à Ucrânia para garantir um possível acordo de paz, apesar da falta de consenso. Durante o encontro, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que Vladimir Putin está tentando "dividir" Europa e Estados Unidos.

A cúpula reuniu em Paris 27 líderes europeus, os chefes da Otan e das principais instituições da União Europeia, os embaixadores da Austrália e do Canadá, além do vice-presidente da Turquia. Por iniciativa da França e do Reino Unido, os cerca de trinta líderes discutiram as "garantias de segurança" que a Europa poderia oferecer à Ucrânia no caso de um acordo de paz com a Rússia, incluindo o envio de forças militares por uma "coalizão de voluntários".

Embora os participantes da cúpula de mais de três horas realizada no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, tenham concordado "por unanimidade", segundo o presidente Emmanuel Macron, com a manutenção de sanções à Rússia, o envio de tropas enfrentou uma falta de consenso.