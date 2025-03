Filme sobre a correspondência de Marcia Tiburi e Jean Willys no exílio é lançado em festival francês

Apesar da distância entre as duas cidades, os dois amigos se apoiaram nos momentos dolorosos do desenraizamento e questionaram o revisionismo que impregnou boa parte da sociedade brasileira, trinta anos depois do fim ditadura de 1964-85.

Em entrevista à RFI, o diretor Dado Amaral conta que conheceu Marcia Tiburi em uma reunião na capital francesa, apresentados por um amigo em comum. Na época, Dado sabia que Jean Willys tinha sido obrigado a renunciar ao seu terceiro mandato de deputado federal, devido aos ataques homofóbicos e à perseguição de bolsonaristas. Mas foi apenas na convivência com a escritora e filósofa que o cineasta se deu conta da gravidade da onda fascista na qual o Brasil foi arrastado.

O projeto do documentário nasceu antes da publicação do livro epistolar "O que não se pode dizer", de Marcia e Jean, lançado pela editora Civilização Brasileira. O filme tem a sabedoria de omitir nomes de generais golpistas, de líderes de movimentos fascistas e de fazer referências à família Bolsonaro. Concentra-se em levar à tela a torrente de emoções e revolta que marcaram os anos de exílio dos dois protagonistas.

Relato sóbrio

Com 1'17 minutos de duração, o público internacional tem a possibilidade de saber mais sobre esse período de retrocesso histórico do Brasil. Com sobriedade, Marcia e Jean descrevem os efeitos do fascismo em suas vidas. Falam de assédio moral, medo, vidas ameaçadas, trabalho e relações pessoais sacrificados, dificuldades financeiras, exílio, depressão e da imensa solidão no estrangeiro.

"Fiquei muito orgulhoso de estar nesse festival, que está em sua 47ª edição", destaca o cineasta. "Chansons d'exil" foi apresentado na sessão especial dedicada a produções de temática política contemporânea.