Gaza Project: a história de Fadi, jornalista ferido por tiros israelenses enquanto trabalhava

Várias equipes de mídia, incluindo a de Al Jazeera, com Fadi e Anas al-Sharif, estavam então trabalhando no bairro de al-Saftawi para cobrir esses eventos, quando, à tarde, disparos foram ouvidos. Essa cena foi filmada pelo próprio Fadi al-Wahidi: um vídeo-selfie capturou o momento em que seus colegas tentam fugir do perigo. Dezesseis segundos de corrida frenética pelas ruas de Gaza, e o registro se interrompe. A última imagem congela o rosto do jovem cinegrafista.

"Até agora, esses tiros ainda ressoam nos meus ouvidos", conta Fadi. "Balas que zumbem e ricocheteiam nas portas e paredes ao meu lado. Eles tentaram nos matar, a mim e aos meus colegas, nos mirando diretamente".

Fadi perde a consciência. Um vídeo mostra-o deitado no chão, de rosto contra o solo. Por um longo período, seus colegas não conseguem ajudá-lo, temendo ser atingidos também.

Outro vídeo mostra quatro homens retirando o cinegrafista, inconsciente. Fadi al-Wahidi, ainda vestindo seu colete com a inscrição "Press", é carregado até um carro. O jovem jornalista é imediatamente levado ao hospital al-Shifa de Gaza.

A Forbidden Stories teve acesso ao prontuário médico do ferido e conversou com o médico que o operou. Este confirmou o ferimento à bala no pescoço, os danos na medula espinhal e a paralisia nas duas pernas.

Ferido fora de uma zona de combate

No entanto, Fadi foi atingido fora de uma zona marcada para ser evacuada. No dia anterior, 8 de outubro de 2024, o exército israelense publicou em sua conta no X (antigo Twitter), em árabe, um mapa mostrando que estava realizando operações de grande escala no campo de Jabalia.