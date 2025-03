Homem armado com faca fere cinco pessoas no centro de Amsterdã e é imobilizado por passante

A polícia não quis dar nenhum indício sobre o motivo das facadas perto da Praça Dam, dizendo que a investigação estava em andamento. "O suspeito foi imobilizado com a ajuda de um cidadão. Devido a uma lesão na perna, ele foi levado ao hospital", informaram as autoridades.

Um porta-voz da polícia havia dito anteriormente aos repórteres que o suspeito estava recebendo atendimento médico e seria questionado em um estágio posterior.

As autoridades enviaram um helicóptero médico à praça para atender as vítimas. As duas pessoas gravemente feridas estão sendo tratadas no hospital, disseram os policiais.

O porta-voz da polícia não conseguiu fornecer informações sobre o estado dos feridos.

Um repórter da AFP disse que as vítimas haviam sido retiradas do local, mas ainda havia uma grande presença policial e ambulâncias também estavam na praça e seus arredores.

Imagens iniciais da agência de notícias local ANP mostraram uma pessoa em uma maca sendo carregada para a parte de trás de uma ambulância.