Indústria mundial reage a tarifas adicionais de 25% anunciadas por Trump para veículos importados

Donald Trump anunciou, na quarta-feira (25), a imposição de 25% de tarifas adicionais sobre os automóveis importados para os Estados Unidos e ameaçou aumentar a pressão sobre a União Europeia (UE) e o Canadá. Essa medida gerou reações imediatas da indústria automobilística mundial, incluindo dos fabricantes europeus, americanos e japoneses.

Com informações de Pierre Bénazet, correspondente da RFI em Bruxelas, e AFP

Os fabricantes de automóveis alemães, como a Volkswagen, expressaram preocupação, destacando que essa medida representará uma carga significativa para as empresas e as cadeias de fornecimento globais. De acordo com a federação de fabricantes alemães (VDA), essas tarifas podem ter consequências negativas para o crescimento e a prosperidade das empresas automotivas, afetando também os consumidores, incluindo na América do Norte.