Janja pede "mundo com menos armas e mais alimentos", em cúpula sobre a nutrição em Paris

Na sexta, a primeira-dama brasileira é esperada em um evento paralelo da cúpula, organizado pelo Brasil na sua embaixada na capital francesa.

Aportes financeiros contra a fome em queda

Em 2022, 3 bilhões de pessoas eram afetadas no planeta por uma das três formas de má-nutrição: desnutrição, carência alimentar e sobrepeso ou obesidade. O Banco Mundial estima que seria necessário destinar US$ 13 bilhões por ano para o combate à má-nutrição, principal causa de mortalidade infantil no mundo.

No contexto geopolítico delicado atual, com o aumento dos recursos destinados à defesa em diversos países, a meta de Paris é avançar na mobilização de um fundo anual que se aproxime deste valor. Na última N4G, no Japão, um recorde de US$ 27 bilhões em quatro anos foram recolhidos.

A própria França, na linha de frente no apoio à Ucrânia contra a invasão russa, encontra-se em uma posição delicada para aumentar os seus aportes. Conforme apurou o jornal Le Monde, Paris deve disponibilizar € 1,2 bilhão - o valor, porém, não deve significar uma alta da sua contribuição, mas sim um redirecionamento de recursos já orçados pelo país anfitrião.

Outra barreira importante para este objetivo é o fim da ajuda humanitária dos Estados Unidos para os países em desenvolvimento. Esta é a primeira fez que a cúpula acontece neste cenário, que dizimou o apoio a programas de combate à desnutrição nos países mais vulneráveis.