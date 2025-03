EUA reforçam presença na Groenlândia em meio a tensões sobre possível anexação

No entanto, na última quarta-feira (26), a Casa Branca anunciou que somente o vice JD Vance e a esposa finalmente visitariam a ilha, e que ambos permaneceriam apenas um dia na Groenlândia, na Base Espacial Pituffik, localizada no noroeste do território.

A decisão de limitar a visita ao território militar norte-americano foi considerada menos controversa do que a presença em eventos locais. O presidente dos EUA, Donald Trump, continua pressionando pela anexação da Groenlândia, afirmando que o território é essencial para a segurança internacional.

O chefe de governo interino da Groenlândia, Mute Egede, chamou a visita original de uma "provocação". Já o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, disse que a mudança foi "muito positiva" e descreveu a alteração no itinerário como uma "jogada de mestre" para transformar uma escalada em uma aparente redução de tensões.

Protestos

Nos últimos meses, centenas de groenlandeses têm protestado contra a influência americana na ilha, exibindo cartazes com frases como "Respeitem os acordos internacionais" e "Ianques, vão para casa". Em março, os principais partidos políticos da Groenlândia divulgaram uma declaração conjunta condenando a postura de Trump.

O primeiro-ministro interino também se manifestou nas redes sociais, afirmando que a Groenlândia "nunca será parte dos EUA" e que os groenlandeses "nunca serão americanos". A insatisfação popular cresceu ao ponto de que, na última quarta-feira, veículos militares haviam sido enviados para ajudar na segurança durante a visita de Usha Vance à ilha.