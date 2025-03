Israel bombardeia bairro de Beirute pela primeira vez desde início da trégua

"As pessoas [presentes] no bairro de Hadath" devem evacuar a área ao redor das "instalações do Hezbollah", escreveu o porta-voz do Exército israelense, Avichay Adraee, em uma mensagem publicada na rede X.

28.mar.2025 - Pessoas próximas a escombros em Beirute após um bombardeio israelense Imagem: AFP

As forças israelenses também realizaram ataques contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, que faz fronteira com Israel. Imagens divulgadas pela agência AFP na manhã desta sexta-feira mostram a fumaça na cidade de Khiam, perto da fronteira. Escolas foram fechadas em várias cidades e vilarejos após as ameaças israelenses.

Esse ataque foi uma resposta do Exército israelense. O país anunciou que dois "projéteis" foram disparados do Líbano em direção ao seu território. Um deles foi interceptado e o segundo caiu em solo libanês. O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse que "se não houver calma em Kiryat Shmona e nas comunidades da Galiléia", no norte de Israel, "não haverá calma em Beirute".

Hezbollah nega ataque

Esta é a segunda vez que foguetes são disparados do Líbano em direção a Israel, desde o início do cessar-fogo que encerrou dois meses de guerra aberta entre o Exército israelense e o movimento libanês apoiado pelo Irã. O último lançamento ocorreu em 22 de março.