Justiça espanhola anula condenação de Daniel Alves por agressão sexual

Uma das razões alegadas é a de que os magistrados responsáveis por essa nova decisão não compartilham da convicção declarada em primeira instância, "cuja argumentação contém, ao longo do texto, uma série de lacunas, imprecisões, inconsistências e contradições sobre os fatos, a avaliação jurídica e suas consequências".

A decisão de anular a condenação também foi apoiada no argumento de que, "com base nas evidências, não se pode concluir que os padrões exigidos pela presunção de inocência foram cumpridos". A justiça considerou ainda que houve falhas de "fiabilidade" no depoimento da mulher que acusava Daniel Alves de tê-la violentado.

De acordo com a Seção de Apelações, a sentença de primeira instância situa "a crença subjetiva no depoimento da denunciante exclusivamente na suposta penetração vaginal não consentida, desconsiderando que se trata de uma testemunha não confiável, uma vez que diversas outras afirmações suas não foram verificadas, ignora o que metodologicamente deveria ter sido investigado pelo tribunal de primeira instância, ou seja, o contraste dessa declaração com as demais provas".

Com a nova decisão, o tribunal negou os recursos pedidos pelo Ministério Público, que tinha solicitado nulidade parcial da sentença e aumento da pena para 9 anos, e pela acusação particular, que havia pedido aumento da pena imposta para 12 anos de prisão. A partir da absolvição do ex-jogador, são anuladas também as medidas cautelares que haviam sido impostas.