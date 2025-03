Absolvição de Daniel Alves em condenação por estupro mobiliza opinião pública na Espanha

"É uma sentença que é um claro exemplo de violência institucional e de justiça patriarcal, que desprotege as vítimas, as revitimiza e mantém, como diz a ONU, a cultura da impunidade dos agressores", avaliou.

A ministra espanhola da Igualdade, Ana Redondo, também se pronunciou. Em uma publicação feita no X, lembrou das diversas versões contraditórias apresentadas por Daniel Alves e disse que "de novo se questiona a vítima e, de novo, a palavra de um homem prevalece sobre a de uma mulher". Redondo afirmou que a sentença lança uma mensagem errada à população e que "as mulheres têm que poder denunciar e saber que sua voz é confiável nos tribunais".

María Jesús Montero, secretária-geral do Partido Socialista Operário Espanhol e ministra da Fazenda, aproveitou sua intervenção em um congresso do partido ao qual pertence para expressar que considera a decisão da justiça uma "vergonha".

A socialista deixou também uma mensagem de apoio à jovem que acusa Daniel Alves de tê-la violentado. "Estamos com todas aquelas que enfrentam gigantes para reivindicar a dignidade que está na sua palavra, na sua voz, na dignidade de todas nós. E você não está sozinha. Estamos aqui com você", exclamou Montero.

Revogação por unanimidade

Inicialmente condenado por agressão sexual, Daniel Alves foi absolvido na última sexta-feira (28) e todas as medidas cautelares adotadas no caso foram revogadas. A seção de apelações do Tribunal Superior de Justiça da Catalunha acatou por unanimidade o recurso apresentado pela defesa do jogador, tornando nulos os efeitos da condenação em primeira instância. O Ministério Público espanhol e a acusação particular também tinham recorrido, pedindo o aumento da pena inicial, mas tiveram suas solicitações negadas.