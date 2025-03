Justiça pode tornar Le Pen inelegível por desvios de verba do Parlamento

Outro integrante do partido se mostrou cético sobre a mobilização em torno de Le Pen: "Depois do julgamento, o que foi feito? Apenas uma entrevista no horário nobre da TV e uma campanha no Twitter. E só".

A presença de lideranças da sigla no tribunal também é incerta. "Não sabemos quem estará lá na segunda-feira. Ninguém nos informa nada, ninguém nos consulta. O assunto simplesmente não é discutido", relatou um aliado. A ausência de Jordan Bardella, presidente do partido e apontado como seu sucessor, levanta questionamentos internos.

Diante da incerteza, uma reunião foi marcada para o fim de semana com o objetivo de definir a estratégia de comunicação após o veredito.

O futuro de Le Pen e o cenário de um "plano B"

Independentemente do desfecho, o futuro político de Marine Le Pen seguirá indefinido. Caso seja condenada, ela já afirmou ao jornal Le Figaro que recorrerá da decisão e continuará defendendo sua inocência. No entanto, aliados ponderam se um novo julgamento valeria a pena, especialmente se a inelegibilidade for inferior a dois anos, permitindo que ela recupere seus direitos políticos antes da eleição de 2027. A desvantagem de não recorrer, por outro lado, seria admitir implicitamente sua culpa.

Se a pena de inelegibilidade for imediata e válida por cinco anos, como sugeriu o Ministério Público, as incertezas aumentam. O único caminho para uma candidatura em 2027 seria uma eventual reversão da sentença em segunda instância - e a tempo do calendário eleitoral. "Se isso acontecer, a campanha presidencial será feita sob uma enorme pressão", avaliou um aliado.