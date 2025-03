Mianmar: socorristas continuam busca por sobreviventes; oposição anuncia cessar-fogo para facilitar resgates

A Organização Mundial da Saúde (OMS) enviou com urgência quase três toneladas de suprimentos médicos para hospitais em Mandalay e Naypyidaw, a capital, onde milhares de feridos estão sendo tratados.

Enquanto a junta apelava por ajuda internacional, a oposição armada, que luta contra o governo desde o golpe de 2021, anunciou que interromperia as suas operações militares nas áreas do desastre por duas semanas. A resistência está se retirando para facilitar as operações de resgate e ressalta que muitas estruturas foram afetadas: estradas, pontes, edifícios, pagodes, templos, mesquitas, etc.

Os rebeldes estão pedindo à ONU que envie ajuda humanitária com urgência e estão prontos para trabalhar com organizações internacionais para garantir sua segurança e apoiar o estabelecimento de clínicas médicas. Num gesto raro, os rebeldes estenderam a mão à junta militar, com a condição de obterem garantias de segurança. Os dissidentes propõem enviar seus próprios profissionais de saúde para áreas controladas pelo governo.

O terremoto atingiu um dos redutos da oposição ao governo militar, a região de Sagaing. Esta cidade, localizada a cerca de 20 quilômetros de Mandalay, se estabeleceu como um dos refúgios da resistência aos militares. Grupos de jovens das principais cidades do país se reuniam ali e formavam pequenos grupos conhecidos como PDFs. Eles gradualmente foram sendo treinados, depois se armaram e até conseguiram retomar parte do território da junta.

O terremoto colocou esse frágil equilíbrio em cheque. Alguns combatentes temem que a junta aproveite a emergência humanitária criada pelo terremoto para retomar o controle de todas as principais estradas do país. Vários relatórios publicados na imprensa da oposição apontam que os bombardeios foram retomados nas primeiras horas após o terremoto em posições rebeldes.

Organizações internacionais estão sendo orientadas a ter cautela na entrega de ajuda humanitária para garantir que os recursos cheguem às populações afetadas sem discriminação política.