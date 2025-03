Príncipe Harry é acusado de 'assédio' e 'intimidação' por presidente de ONG que ele ajudou a criar na África

Um desses assuntos seria a perda de vários doadores, que, segundo Chandauka, aconteceu depois que o príncipe deixou o Reino Unido em 2020.

Ela também criticou a decisão de Harry de levar uma equipe de filmagem da Netflix ? com quem ele assinou um contrato milionário ? para um evento beneficente da ONG no ano passado, realizado durante um torneio de polo.

As imagens, que circularam amplamente, mostraram um momento constrangedor entre Chandauka e Meghan Markle no palco, enquanto ambas tentavam segurar o troféu. Depois do evento, Harry "me pediu para dar uma declaração apoiando Meghan", afirmou Sophie Chandauka.

No entanto, o ex-integrante do conselho Kelello Lerotholi disse à Sky News que nunca presenciou esse pedido.

"Posso dizer com certeza que, nas reuniões em que estive, esse assunto nunca foi mencionado", declarou.

Lynda Chalker, que fez parte do conselho da ONG por quase 20 anos, afirmou ao jornal The Times que Chandauka tem um estilo de liderança "autoritário".