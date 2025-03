Quem 'matou' o futebol francês? Revistas analisam crise na 1ª divisão e apontam 'futuro incerto'

Segundo a reportagem de L'Express, a crise começou em 2020 quando os direitos de transmissão da Liga 1 trocaram de mãos, passando da emissora francesa Canal+ para o grupo espanhol Mediapro, que adquiriu a maior parte dos jogos por 780 milhões após leilão. Parecia um momento de mudança para a liga, com valores pagos pelos direitos aumentando em 60%. Porém, a pandemia de Covid-19 entrou em campo inesperadamente e mudou os rumos desse jogo.

"A Covid e o fim repentino do campeonato mudaram tudo", descreve a revista. "Assinaturas caras, produção ruim, pirataria... os assinantes eram escassos, a emissora espanhola primeiro implorou à Liga para renegociar os direitos para baixo, depois não pagou as parcelas prometidas e faliu no final de 2020. Um choque para todos os clubes franceses que já tinham começado a gastar a dádiva providencial sem nem mesmo tê-la recebido".

Como tornar a Liga 1 mais atraente?

Cinco anos depois a crise continua, com novos personagens, mas os mesmos problemas. Atualmente a transmissão está sob o domínio do grupo inglês DAZN. Segundo L'Express, a empresa "está ameaçando parar de pagar os milhões que prometeu à Liga de Futebol Profissional (LFP)". Um dos motivos seria por não ter atingido o número estimado de um milhão de assinantes, previsto em contrato.

Em sua edição deste mês, a revista FranceFootball, por sua vez, também abordou o problema financeiro no futebol francês, analisando quais seriam as possíveis soluções. Segundo a publicação, "em meio à crise dos direitos de TV, é do interesse das emissoras, dos órgãos dirigentes e dos clubes da Liga 1 tornar o campeonato mais atraente. Para conquistar e fidelizar mais assinantes".

Já L'Express enxerga um possível novo horizonte através da família Arnault, a mais rica da França e proprietária do grupo LVMH, que controla a Louis Vuitton, líder mundial no mercado de artigos de luxo. Em novembro de 2024, a família recomprou o Paris FC, outro clube da capital, menos badalado que o PSG e que disputa a segunda divisão atualmente.