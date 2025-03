Terremoto de magnitude 7 atinge Tonga, na Pacífico; alerta de tsunami foi retirado

Um terremoto de magnitude 7 atingiu a costa de Tonga, uma nação insular no Pacífico, anunciou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), neste domingo (30). Um alerta de tsunami foi inicialmente emitido, com possibilidade de "ondas perigosas dentro de uma zona de 300 quilômetros do epicentro", de acordo com o sistema de alerta de tsunami dos EUA. Em seguida, "com base em todos os dados disponíveis, a ameaça de tsunami foi retirada" pelo sistema de alerta americano.

O terremoto superficial ocorreu 90 quilômetros a sudeste do vilarejo de Pangai, às 12h19 GMT (9h19 pelo horário de Brasília). Alertas também foram emitidos para a ilha de Niue, a 2,4 mil quilômetros a nordeste da Nova Zelândia.

"Ondas de tsunami atingindo 0,3 a 1 metro acima do nível do mar são possíveis em algumas costas de Niue (...) e Tonga", informou o sistema de alerta de tsunami americano, preocupando moradores desses dois países insulares do Pacífico Sul.