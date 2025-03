Audiovisual público da França faz greve contra projeto do governo Macron de fusão de rádios e TVs

As maiores centrais sindicais do país lideram o movimento, denunciando um projeto de diminuição do orçamento das empresas do audiovisual público que poderão sofrer "graves consequências caso o texto seja adotado". Além disso, teme-se que a reforma ameace a independência editorial de veículos históricos, que asseguram a pluralidade da informação no país e no mundo há décadas.

Diante de uma governança "cada vez mais vertical e reduzida", a previsão é de "baixa dos efetivos de trabalhadores e degradação das condições de trabalho", afirma o comunicado assinado por cinco sindicatos da France Télévisions.

Ministra rebate acusações

No entanto, Rachida Dati recusa que o objetivo da reforma do audiovisual público da França seja enxugar o orçamento. "Nunca falei em economias. O objetivo desta reforma é a eficácia e a criação de um grupo audiovisual forte", declarou a ministra da Cultura em entrevista no domingo (30) ao jornal francês Le Parisien. Atualmente, 50% do orçamento da pasta da Cultura é destinado ao audiovisual público da França.

Dati também garante que a reforma não acabará com as particularidades de cada veículo. "Essa holding preserva a independência, as identidades e as especificidades", reitera. Seus argumentos, no entanto, estão longe de convencer os sindicatos.

"O governo explica que essa reforma garantiria um audiovisual público mais forte diante das grandes plataformas, especialmente no digital", afirma Éléonore Duplay, delegada sindical do Sindicato Nacional dos Jornalistas da CGT. "Mas é o contrário que nos espera. Esse tipo de reforma visa, antes de tudo, economias, reduzindo as equipes e os programas. Foi o que aconteceu na BBC e no [setor audiovisual público] do Canadá", reitera.