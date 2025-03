Condenação a 5 anos de inelegibilidade tira Marine Le Pen da próxima eleição presidencial francesa

A líder do partido Europa Ecologia Os Verdes, Marine Tondelier, considera que Le Pen "deve cumprir sua pena". "Quando se dá lições de exemplaridade a todo mundo, devemos começar por nós mesmos", disse.

Já o partido da esquerda radical França Insubmissa declarou em comunicado que "os fatos comprovados" na condenação são graves e "contradizem o slogan 'cabeça erguida, mãos limpas'" do Reunião Nacional. A legenda promete continuar combatendo a extrema direita "nas urnas como nas ruas".

Destino do partido

No domingo (30), no jornal La Tribune Dimanche, a líder do Reunião Nacional (RN) disse não acreditar na possibilidade de sua condenação. "Ouço por aí que estamos nervosos. Pessoalmente, não estou, mas entendo que alguns possam estar... Os juízes têm o poder de definir o destino do nosso partido", afirmou.

Uma pesquisa do Instituto Francês de Opinião Pública (Ifop) para o jornal JDD publicada neste fim de semana, indicou que se uma eleição presidencial fosse realizada hoje, Marine Le Pen ficaria amplamente à frente no primeiro turno, com entre 34% e 37% das intenções de voto, dependendo dos candidatos que enfrentasse.

