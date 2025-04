Em Paris, Haddad defende que acordo UE-Mercosul traz "vantagens políticas" em "mundo bipolar"

"Eu não vim aqui pra convencer a França a aceitar", alegou Haddad a jornalistas, ao final de uma conferência no Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), na noite desta segunda-feira (31). "Eu espero que a França, no seu devido tempo, possa analisar com carinho aquilo que foi construído a muitas mãos. (...) Eu espero conversar com eles sobre as questões globais que estão acontecendo, sobretudo as mais recentes, saber um pouco dos projetos da França de enfrentamento desse novo desafio que está colocado."

Haddad explicou ser favorável ao acordo, assinado pela segunda vez em 6 de dezembro de 2024, "menos por razões econômicas do que razões políticas". Ele disse que "não salta à vista uma grande vantagem econômica para o Mercosul" no texto, mesmo com as salvaguardas inseridas durante as últimas rodadas de negociações, sob impulso brasileiro e alemão.

"Eu acredito que, no médio e longo prazo, nós vamos aprender a coordenar as ações econômicas de maneira proveitosa pra ambas as regiões, mas acredito que o impacto político de curto prazo é muito significativo", argumentou o ministro. "Seria um recado importante pro mundo de que nós vamos resistir a essa visão binária das coisas e nós vamos encontrar caminhos múltiplos de desenvolvimento e de cooperação, que nós não devemos fazer um alinhamento automático como se o outro lado fosse simplesmente um inimigo a ser enfrentado."

Brasil aposta no multilateralismo

O ministro reiterou que, no caminho para o seu desenvolvimento, o Brasil "teria muita dificuldade de fazer opções" entre seus parceiros comerciais, entre Europa, Estados Unidos ou China. "O meu medo é que a dinâmica internacional da geopolítica force essa situação", explicou Haddad, durante a conferência na prestigiosa instituição francesa. "Quanto mais você apostar no multilateralismo, menos chance de uma volta a um pós-guerra nós vamos ter. A luta por manter o mundo multipolar e por abrir oportunidades de encadeamento da produção, que ofereça mais oportunidades para países que estão à margem do desenvolvimento, é a forma mais correta de agira nessa circunstância de hoje", disse.