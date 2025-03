Emissora de TV francesa questiona se Brasil tem condições de resistir à guerra comercial de Trump

A Casa Branca ressalta que o Brasil está entre os países que impõem as maiores taxas alfandegárias sobre produtos americanos, de 11,3%. Entretanto, o motivo da "indulgência" de Donald Trump pode estar no fato de que o Brasil é uma das poucas grandes economias com as quais Washington desfruta de um superávit comercial, que atingiu US$ 7,4 bilhões no ano passado.

Segundo o canal francês, o presidente Lula tem demonstrado cuidado para manter boas relações com Trump, mas o aumento dos impostos sobre o aço poderá abalar as relações entre os dois governos.

O Brasil é o segundo maior fornecedor dos Estados Unidos, depois do Canadá. Lula, que se opõe ao aumento anunciado, prometeu levar o assunto à Organização Mundial do Comércio (OMC), explica a jornalista da BFMTV.

Acordo UE-Mercosul

O canal informa que Haddad disse ao Financial Times que diante da guerra comercial de Trump, prejudicial às exportações para os Estados Unidos, os europeus não têm outra saída a não ser ratificar o acordo de livre-comércio com o Mercosul. De acordo com o ministro brasileiro, "a Europa está percebendo que simplesmente não tem outra escolha".

A reportagem continua dizendo que o Brasil se orgulha de ser um dos maiores exportadores de alimentos do planeta. "Autoridades dizem que o país não é mais apenas o celeiro do mundo, mas está se transformando em uma espécie de supermercado global. Resta saber se esse argumento será suficiente para superar a relutância dos países europeus, que por enquanto ainda se opõem ao acordo", destaca o canal BFMTV.