Líder da extrema direita da França, Marine Le Pen é declarada inelegível por desvio de verba

"Trata-se de garantir que os políticos, assim como todos os cidadãos, não se beneficiem de um regime de privilégios", declarou a presidente do tribunal, Bénédicte de Perthuis.

Além da inelegibilidade, o Ministério Público da França ainda solicitou uma pena de cinco anos de prisão, sendo dois em regime fechado, além de uma multa de € 300 mil (R$ 1,8 milhão). As penas devem ser detalhadas em breve.

Marine Le Pen deixou o tribunal sem ouvir a decisão e não quis conversar com a imprensa.

Destino do partido

No domingo (30), no jornal La Tribune Dimanche, a líder do Reunião Nacional (RN) disse não acreditar na possibilidade de sua condenação. "Ouço por aí que estamos nervosos. Pessoalmente, não estou, mas entendo que alguns possam estar... Os juízes têm o poder de definir o destino do nosso partido", afirmou.

Uma pesquisa do Instituto Francês de Opinião Pública (Ifop) para o jornal JDD publicada neste fim de semana, indicou que se uma eleição presidencial fosse realizada hoje, Marine Le Pen ficaria amplamente à frente no primeiro turno, com entre 34% e 37% das intenções de voto, dependendo dos candidatos que enfrentasse.