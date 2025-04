Mianmar: chances de resgate após terremoto diminuem, junta decreta uma semana de luto nacional

Apelo

A Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC, na sigla em inglês) fez um apelo de emergência no domingo para pedir mais de US$ 100 milhões (R$ 576 milhões) para ajudar as vítimas.

Segundo a IFRC, as necessidades aumentam a cada hora, enquanto o calor e a proximidade da temporada de chuvas intensificam o risco de "crises secundárias".

O país do sudeste asiático, com mais de 50 milhões de habitantes, já enfrentava enormes desafios antes do terremoto.

Mianmar foi devastada por quatro anos de guerra civil após o golpe militar de 2021. Mesmo após o terremoto, combates esporádicos foram relatados. Um grupo rebelde afirmou no domingo à AFP que sete combatentes morreram em um bombardeio pouco antes dos tremores.

A guerra civil provocou o deslocamento de quase 3,5 milhões de pessoas e muitas delas estão à beira da fome.