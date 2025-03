Netanyahu desafia Suprema Corte e nomeia novo chefe de segurança interna em Israel

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu escolheu Eli Sharvit, ex-comandante da Marinha, como o novo chefe do Shin Bet, o serviço de segurança interna de Israel. O anúncio foi feito pelo gabinete do premiê nesta segunda-feira (31), apesar da Suprema Corte israelense ter suspendido o pedido de destituição do atual diretor da agência.

Em comunicado divulgado nesta manhã, o gabinete de Netanyahu informou que a escolha foi feita após "entrevistas aprofundadas com sete candidatos qualificados". "O almirante Sharvit serviu durante 36 anos nas forças de defesa israelenses, dos quais cinco anos como comandante da Marinha. Nesse cargo, ele dirigiu o desenvolvimento da força de defesa marítima (...) e gerenciou sistemas operacionais complexos contra o Hamas, o Hezbollah e o Irã", acrescenta a nota.

A decisão ocorre depois que Netanyahu anunciou a demissão de Ronen Bar da chefia do Shin Bet, em 21 de março, evocando "uma perda persistente de confiança profissional e pessoal" entre ambos. Segundo o gabinete do premiê, as divergências estariam impedindo Bar de exercer suas funções de forma eficaz.