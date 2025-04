Pesquisadores discutem em Paris as heranças autoritárias da ditadura militar brasileira

No menu das discussões desta segunda-feira (31), temas e conferências como "As redes franco-brasileiras das direitas radicais entre 1960 e1977", "A frente salazarista no Brasil", "O que resta das ditaduras latino-americanas? Transições políticas, comemorações, ascensão da extrema direita" e "Um legado sem testamento, um testamento sem herdeiros: esquecimento estatal e memória democrática na Argentina", além do resgate da ditadura brasileira.

"Do ponto de vista da historiografia, eu diria que avançamos bem. Tanto a experiência do autoritarismo durante o governo Bolsonaro quanto a ascensão da extrema direita no Brasil nos permitiram fazer novas perguntas em relação ao período da ditadura militar e perceber conexões entre o presente e o passado, o que nos ajuda a entender esse passado e todas as questões relacionadas ao aprofundamento da Comissão Nacional da Verdade, além de todos os acervos que essa discussão abriu e que continuam a ser explorados", afirmou a historiadora Mariana Joffily, da Universidade de Santa Catarina, que realizou a palestra de abertura do evento.

"Neste momento, no Brasil, Jair Bolsonaro está finalmente às vias com a justiça, com seus direitos políticos impedidos. Me parece que houve alguns avanços, inclusive o fato de a sociedade brasileira ter ficado tão sensibilizada - ainda que isso seja uma surpresa para mim - com o filme [de Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro] 'Ainda Estou Aqui'. Mas ainda é muito difícil prever para onde isso vai, porque esse é um processo que não é apenas brasileiro, é internacional", contextualizou.

"Nesse sentido, organizar esse colóquio aqui na França é extremamente importante, primeiro, por problematizar todas essas questões, por pensar isso numa conjuntura internacional, porque estamos em um momento político muito delicado, globalmente falando, em que os eventos políticos de um país encontram eco em outros. O que acontece em um país, como a inelegibilidade que vimos hoje de Marine Le Pen, cria repertório para situações que podem acontecer em outros países também", sublinhou.

Retomar a narrativa e a memória

Para a historiadora francesa Maud Chirio, da Universidade Gustave Eiffel, "é interessante revisitar essas questões no colóquio, um ano depois da celebração dos 60 anos do golpe militar". "Isso cria uma certa distância. Avaliar as repercussões depois que a poeira baixou, após uma certa estabilização da democracia brasileira no novo governo, nos dá uma distância interessante, porque, um ano atrás, ainda estávamos no meio da tempestade, no meio desses conflitos de memória. Agora, existe a possibilidade de pensar com mais calma o legado dessa extrema direita, as primeiras iniciativas de artistas, acadêmicos, jornalistas e ativistas para retomar a iniciativa sobre a narrativa e iniciar novas pesquisas", sublinhou.