Chuvas fortes causam enchentes na Grécia; veja vídeos

As escolas foram fechadas como medida de precaução nas ilhas de Paros e Mykonos, no arquipélago das Cíclades, assim como em Rodes, Cós, Calímnos, Simi e Tilos, que pertencem ao arquipélago da região do Dodecaneso, próximas da costa sudoeste da Turquia.

A ocorrência de chuvas fortes durante o inverno, que vai de dezembro a março, é frequente na Grécia. Esse período é marcado por chuvas constantes e temperaturas mais baixas, variando entre 4ºC e 18ºC na capital, Atenas. No entanto, à medida que o ano avança para a primavera e o verão, as chuvas tendem a diminuir, com o clima se tornando mais seco e quente.

Assim como em outras regiões do mundo, a Grécia tem registrado fenômenos meteorológicos extremos. Nos últimos anos, o aumento das temperaturas durante o verão causou uma série de incêndios florestais.