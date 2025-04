Condenação de Marine Le Pen divide políticos, mas Judiciário francês reafirma independência

De forma resumida, conforme decidiu a Justiça francesa em primeira instância na segunda-feira (31), Le Pen esteve no centro de um sistema de desvio de recursos do Parlamento Europeu que funcionou entre 2009 e 2016. À época, ela era eurodeputada e recebia dinheiro público para contratar assessores parlamentares. Porém, conforme entenderam os juízes que analisaram o caso, esses funcionários não atuavam em assuntos europeus, mas sim trabalhavam para o partido Reunião Nacional (RN) na França, da qual Le Pen é líder. Os valores desviados chegam a € 4,4 milhões, (cerca de R$ 24 milhões), dos quais € 1,1 milhão já foi reembolsado à instituição europeia. Outras 23 pessoas foram condenadas no julgamento.

Sobre a sentença que pode mantê-la fora da corrida presidencial de 2027, fato que classificou como "uma bomba nuclear", em declarações nesta terça-feira a deputados do RN reunidos na Assembleia Nacional, a líder da extrema direita francesa insiste em dizer que se "o sistema usa uma arma tão poderosa contra nós, é obviamente porque estamos prestes a vencer as eleições", afirmou.

Marine Le Pen vai recorrer da sentença, de acordo com seu advogado, Rodolphe Bosselut. A pena de cinco anos de inelegibilidade, com execução imediata, foi a mais pesada possível e não é suspensiva, nem mesmo durante a apresentação de um recurso, pois haveria um risco de recidiva, explicou a juíza presidente do tribunal, ao ler a sentença.

Em entrevista à RFI, Frédéric Sawicki, professor de Ciência Política na Universidade Paris 1 Panthéon-Sorbonne, observa que "Le Pen continua sendo deputada [na França] e poderia repetir o feito". O acadêmico julga que ela demonstrou "ingenuidade" ao deixar que a prática [pagamentos a assessores parlamentares com atuação partidária] tenha acontecido durante tanto tempo.

Ele ainda analisa as reações da extrema direita à condenação. Para Sawicki, a resposta imediata do RN "coloca em voga uma ideia de injustiça, imposta por um sistema que impede as ideias de extrema direita" de circularem, discurso repetido, também, em outras partes do mundo. Contudo, na opinião do especialista, essa é uma narrativa que perde força, à medida que o discurso conservador avança no poder, citando o exemplo da eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos, e a reeleição de Viktor Orbán, na Hungria.

"Tirania dos juízes"

Nesta terça-feira, Jordan Bardella, atual presidente do RN por escolha de Le Pen, denunciou "a tirania vermelha dos juízes". "Temos a sensação de que, muitas vezes, ela se volta contra apenas um campo político", disse em entrevista às emissoras CNews e Europe 1, após a condenação de Marine Le Pen. Tudo será feito para nos impedir de chegar ao poder", reiterou ele. Por outro lado, o eurodeputado condenou "ameaças, insultos e abusos" contra os magistrados. Não por acaso, essas duas emissoras pertencem ao grupo do industrial ultraconservador Vincent Bolloré, 14ª maior fortuna da França em 2024, de acordo com o ranking da revista Challenges.