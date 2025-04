Entenda quais são os cenários políticos para Marine Le Pen e seu partido após condenação na França

Para Frédéric Sawicki, professor de Ciência Política na Universidade Panthéon-Sorbonne, ainda é cedo para saber. Ele lembra que em suas primeiras reações após a condenação, Marine Le Pen disse que não desistirá da política e segue firme em seu propósito de denunciar um julgamento político, de um sistema que quer vê-la fora da disputa à presidência.

Já Philippe Moreau-Chevrolet, professor de Comunicação Política na Sciences-Po, aposta no "fim do clã Le Pen na política francesa". Para ele, o vazio deixado por Marine Le Pen no RN será automaticamente preenchido por Bardella, com posições ainda mais radicais e com o apoio da extrema direita mundial. "Entramos numa sequência nova, de globalização da extrema direita", explica em entrevista à RFI.

"Antes, com Le Pen, o partido apostava na normalização do pensamento de extrema direita", acrescenta. "Agora, entramos no 'trumpismo' e Bardella vai se aproveitar disso, com uma retórica masculinista, aproveitando-se da máquina de influência de Elon Musk e todo o seu aparato de marketing", prevê o especialista.

"A herança de Le Pen estará liquidada", acredita o especialista, citando que a extrema direita francesa "embarcará de Tesla rumo ao radicalismo", fazendo uma referência à marca de carros de Elon Musk. "Bardella é uma página em branco", diz. "Ele poderá usar métodos de campanha violentos, com apoio das redes sociais e de grupos de mídia de direita, que já são poderosos", observa.

Para Vítor Ramon Fernandes, professor da Sciences Po de Aix en Provence, há grande probabilidade que Bardella venha a substituir Le Pen como principal liderança política no RN, lembrando o sonho inicial do partido de tê-la como presidente e ele como primeiro-ministro. "Sendo ele o presidente do partido, apesar de ela ter feito comentários que ele é muito jovem ainda e etc., eu penso que existe uma forte probabilidade de amanhã ser ele [o candidato]", diz Ramon Fernandes. "Ele tem demonstrado credenciais no partido, embora pareça que ele não tenha unanimidade dentro do RN."

Questionado se Bardella conseguiria captar tantos votos como Le Pen, o cientista político acredita que a condenação possa mobilizar ainda mais os apoiadores da extrema direita. "Militantes ou eleitores tendem a se sentir lesados pelo fato de Le Pen não poder se candidatar à presidência e, por isso, votariam em qualquer candidato do partido", acredita. "Nesse sentido, pode ser que Bardella se beneficie de um apoio sólido, pelo menos equivalente ao do Marine Le Pen", aposta.