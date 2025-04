Jornalistas palestinos filmando com drones são alvo do exército israelense

Ele serviu na base militar de Sde Teiman, onde sua missão era monitorar imagens em tempo real transmitidas pelas forças que operavam na Faixa de Gaza. O objetivo: evitar que soldados israelenses fossem atingidos por disparos vindos do próprio campo. "Em nenhum momento durante esta guerra eu recebi um documento oficial que estabelecesse as regras de engajamento. E isso é um problema, porque deixa muito espaço para interpretação".

Quanto ao comportamento a ser adotado frente aos drones, "o consenso" na sala de comando era claro: "Se virmos alguém pilotando um drone e não for o nosso, a ideia é atirar no drone e na pessoa que o usa, sem fazer perguntas". E os jornalistas? "Não falamos sobre isso", afirma ele ao Forbidden Stories.

Em junho de 2024, após um período de reflexão, o reservista recusou-se a vestir novamente o uniforme, uma decisão que poderia resultar em sanções, incluindo prisão. Ele se juntou a um grupo de mais de 100 reservistas israelenses que assinaram uma petição destinada ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, recusando-se a retomar o serviço sem um cessar-fogo imediato em Gaza e o retorno dos reféns israelenses.

O ex-tenente-coronel Maurice Hirsch, que serviu por 19 anos no corpo dos juristas do exército israelense (Military Advocate General Corps), afirma de forma inequívoca: "Se você faz uma reportagem capaz de informar sobre movimentos ou posições de tropas, seja na Rússia, na Ucrânia ou posições do Tsahal (exército israelense) em Gaza, você é imediatamente considerado como um participante das hostilidades e, portanto, um alvo legítimo". Para ele, se um soldado avista um drone e seu operador em uma zona de combate e os toma como alvo, não se deve presumir erro, pois é razoável supor que seja "uma força inimiga".

O coronel Eran Shamir Borer, que esteve à frente do mesmo departamento (e que atualmente dirige o Centro para a Segurança e a Democracia no Instituto Israelense para a Democracia), se surpreende que jornalistas trabalhem com drones, considerando que essa prática não é recomendada em zona de guerra, especialmente em Gaza, onde se sabe que as forças do Hamas também usam drones e os combatentes do grupo armado às vezes podem se disfarçar de civis. Mas ele pondera: "Usar um drone para fins civis não constitui uma participação nas hostilidades. Se o exército israelense soubesse que jornalistas estão usando drones, deveria ser mais cauteloso."

Março de 2025: um drone filma Gaza

"Keeping stories alive" (ou "Mantendo as histórias vivas") é um dos objetivos do Forbidden Stories, que coordena o consórcio jornalístico do qual a RFI participa. É nesse contexto que os meios de comunicação financiaram juntos um projeto para filmar imagens semelhantes àquelas que não puderam existir através dos olhos dos drones e dos jornalistas alvos do exército israelense. O resultado é esta reconstrução 3D imersiva de Shati e Jabalia que publicamos abaixo: