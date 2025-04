Mianmar observa um minuto de silêncio pelas vítimas do terremoto; crematórios estão lotados

O trânsito voltou às ruas da cidade de Mandalay, a segunda maior do país e uma das mais atingidas pelo terremoto, mas ainda em um nível abaixo do normal, de acordo com motoristas.

Em frente ao que resta de um conjunto de apartamentos, equipes de resgate se posicionaram em fila, com os braços ao longo do corpo, em memória das vítimas.

"Trabalho nobre"

Quatro dias após o terremoto mais forte em décadas, ambulâncias se revezam no transporte dos corpos de centenas de vítimas para um crematório em um bairro nos arredores de Mandalay.

"Estamos todos passando por um momento difícil", disse Khin Myo Swe, que começou a chorar enquanto um médico embalava o corpo sem vida de seu neto, em frente a uma estátua de Buda enfeitada com flores, antes da cremação. O recém-nascido morreu na segunda-feira (31) em um hospital em Mandalay, um dia após o seu nascimento ? antes mesmo que sua família lhe desse um nome.

Khin Myo Swe disse que sua filha, mãe da criança, foi jogada no chão pela força do terremoto de magnitude 7,7 enquanto trabalhava em uma plantação de arroz na sexta-feira, o que deu início ao parto. A mãe ainda não havia sido informada da morte do bebê. "Tive que mentir para minha filha e dizer que tinha deixado o bebê no hospital", diz ela. "Se eu contar a ela agora, tenho medo que o choque a mate também", admite a avó da criança. "Oferecerei comida no templo pela alma do bebê", acrescenta Swe.