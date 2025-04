Mundo se prepara para tarifas de Trump: calmaria antes da tempestade?

A estratégia da UE, apontou a presidente do Executivo do bloco, se completa com outros dois princípios: diversificação e adaptação do mercado único interno. Em um momento de "economia global turbulenta, o mercado único (da UE) é nosso porto seguro", afirmou.

"A Europa terá que responder para poder estar em um equilíbrio de poder, sinônimo da potência que ela pode e deve ser", declarou o ministro delegado de Comércio Exterior da França, Laurent Saint-Martin.

Trump promete ser "gentil"

Donald Trump prometeu na segunda-feira (31) que será "muito gentil" com os parceiros comerciais que estão na expectativa de um tarifaço nas importações. O republicano disse que suas medidas vão permitir um "renascimento" dos Estados Unidos. "Outros países se aproveitaram de nós, e seremos muito gentis com eles, comparado com o que nos fizeram", afirmou. Segundo Trump, as tarifas americanas serão menores, e, em alguns casos, "significativamente menores" do que as impostas por outros países.

Até agora, a Casa Branca havia prometido tarifas "recíprocas", no sentido de que cada país pague por seus bens exportados para os Estados Unidos o mesmo que cobra pelos produtos americanos. Essas novas tarifas, que seguem as taxas já adotadas sobre o alumínio e o aço, serão divulgadas na quarta-feira (2), mas Trump não descarta anunciá-las na noite de terça-feira.

Estratégias diferentes

Apesar do impacto negativo das medidas para a economia global, alguns países têm adotado estratégias de conciliação com o governo republicano.