Política de Trump contra migrantes ilegais favorece indústria de prisões privadas nos EUA

A maior parte das atividades dos dois grupos ocorre nos Estados Unidos (mas o GEOgroup também tem contratos na Austrália e na África do Sul). O faturamento anual alcança bilhões de dólares. São empresas de capital aberto, e o valor de suas ações disparou após a eleição de Donald Trump. O preço dessas ações se manteve muito alto desde então e as empresas esperam receber ainda mais migrantes detidos.

Dobrar o número de leitos

Atualmente, os centros estão operando a quase 90% de sua capacidade. E o responsável de Donald Trump pelas fronteiras, Tom Homan, anunciou que pretende mais do que dobrar o número de leitos para atender às necessidades do plano de expulsão em larga escala da Casa Branca.

Uma série de contratos foi recentemente assinada. O GEOgroup está reabrindo um centro de detenção em Nova Jersey, que deve gerar para a empresa US$ 60 milhões por ano, durante 15 anos. Por sua vez, a CoreCivic anunciou há duas semanas a reabertura de um centro no Texas, com 2.400 vagas. Essa fase é "uma das mais emocionantes da minha carreira", disse o CEO da empresa em fevereiro, citado pelo jornal New York Times. Ele espera, para os próximos anos, um grande crescimento para a companhia.

Apoio à campanha de Donald Trump

Esses grupos contribuíram para a campanha de Donald Trump com pelo menos US$ 1 milhão, segundo a ABC News. Um valor que, sozinho, não seria capaz de mudar o curso das eleições nos Estados Unidos. No entanto, vale destacar que as empresas do setor recentemente mudaram suas estratégias. Normalmente, elas faziam doações quase equivalentes a candidatos democratas. Desta vez, praticamente todas as doações foram para o campo do republicano.