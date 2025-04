Auxiliar de creche é julgada na França após bebê de 11 meses morrer por ingestão de soda cáustica

A ré pode ser condenada à prisão perpétua por assassinato de menor de 15 anos, em um veredicto que será anunciado na quinta-feira (3).

No dia da tragédia, quando o pai de Lisa a deixou na creche "Danton Rêve", do grupo privado "People & Baby", a acusada era a única auxiliar presente no estabelecimento. Em seu depoimento, Myriam disse ter ficado irritada com o choro persistente do bebê, enquanto ela estava ocupada olhando um penteado para os cabelos no telefone celular.

"Perdi a cabeça", admite auxiliar

Myriam alegou "ter perdido a cabeça" com o choro. Entretanto, fazia apenas cinco minutos que o pai tinha deixado a criança no local, quando ela teve a ideia de silenciar o bebê, fazendo a menina engolir uma garrafa cujo conteúdo ela desconhecia, de acordo com suas declarações iniciais. Depois, Myriam admitiu que sabia que era um frasco de Destop, mas insistiu que achava que o dano à menina seria pequeno.

A dor desesperadora das queimaduras se manifestou tão rápido, que Myriam passou a procurar na internet o que fazer depois de uma criança ingerir o produto tóxico. Às colegas de trabalho que chegaram minutos depois na creche, Myriam disse que a criança tinha bebido tinta guache. Elas perceberam que a versão era mentirosa e chamaram uma ambulância. Transportada para um hospital próximo, Lisa não resistiu às queimaduras internas.