Dia da Libertação: Trump anuncia novas tarifas que terão impacto no comércio global e no Brasil

Em 2024, os Estados Unidos importaram US$ 1,2 trilhão (cerca de R$ 6 trilhões) a mais do que exportaram, atingindo um recorde no déficit comercial ? um dos principais alvos da nova política tarifária. Segundo o jornal Washington Post, a equipe econômica de Trump elaborou um plano que prevê tarifas de aproximadamente 20% sobre a maioria dos US$ 3 trilhões (cerca de R$ 15 trilhões) em bens importados anualmente pelo país.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que as nações mais afetadas serão aquelas que contribuem significativamente para o déficit comercial americano e impõem as maiores taxas sobre produtos dos Estados Unidos. Ele classificou essas nações como os "Dirty 15" (os 15 sujos).

Embora a Casa Branca ainda não tenha divulgado uma lista oficial, o Wall Street Journal identificou os países com os maiores déficits comerciais com os Estados Unidos. No topo da lista estão China, União Europeia, México e Canadá, seguidos por nações asiáticas como Vietnã, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Malásia, Camboja e Indonésia. Também aparecem Suíça, Índia e África do Sul, ambos membros do Brics.

Apesar de Trump ter mencionado o Brasil ao falar sobre tarifas de reciprocidade em um discurso no Congresso, o país não estaria entre os 15 mais afetados pela medida.

Brasil: impactos e previsões

Economistas apontam que o Brasil mantém tarifas de importação relativamente altas para diversos produtos americanos, enquanto as taxas aplicadas pelos Estados Unidos sobre mercadorias brasileiras são significativamente menores. Com essa diferença, Brasília pode entrar no foco da política comercial americana.