Nethanyahu desafia a Justiça internacional e viaja para a Hungria, apesar de mandado de prisão do TPI

Após o ataque do Hamas, em 7 de outubro de 2023, quando radicais islâmicos do Hamas mataram 1.200 pessoas e fizeram 251 reféns em seu território, Israel lançou uma grande ofensiva na Faixa de Gaza. Desde então, a campanha militar israelense no enclave palestino deixou mais de 50.000 mortos, destruindo praticamente todas as cidades.

Netanyahu rejeitou as acusações do TPI, que considera de natureza política e antissemita. Orbán também criticou a iniciativa do tribunal, que classificou de "sem vergonha, cínica e totalmente inaceitável".

Em um comunicado, o TPI lembrou que os Estados-membros estavam legalmente obrigados a implementar as suas decisões e que não cabia a eles julgar a sua relevância.

O tribunal também emitiu um mandado de prisão contra Mohammed Deif, chefe das Brigadas al Qassam, o braço armado do Hamas, cuja morte foi confirmada posteriormente.

Os processos contra o líder do Hamas, Ismail Haniyeh, e o líder do movimento na Faixa de Gaza, Yahia Sinouar, mentor dos ataques de 7 de outubro, juntamente com Mohammed Deif, foram suspensos após o assassinato dos dois homens por Israel, no ano passado.

(Com AFP)