"É demais para mim": reservistas israelenses se recusam a lutar em Gaza

Nesta quinta-feira (3), milhares de palestinos fugiram novamente de Rafah, no sul da Faixa de Gaza. Na quarta-feira (2), Israel anunciou sua intenção de assumir o controle da área para expandir as "zonas de segurança" que o governo de Benjamin Netanyahu declarou após violar, no mês passado, o acordo de cessar-fogo com o Hamas, que entrou em vigor no início do ano.

No dia seguinte a este anúncio, soldados israelenses entraram nas ruínas de Rafah, aonde grande parte dos habitantes de Gaza se refugiou quando os combates se concentravam em outros setores do enclave.

Segundo moradores, Rafah ficou vazia após a ordem de evacuação emitida pelo exército israelense e os bombardeios realizados na quarta e quinta-feira na cidade.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, pelo menos 97 palestinos foram mortos nas últimas 24 horas, incluindo cerca de 20 em um ataque aéreo ao amanhecer em Shejaia, um subúrbio da Cidade de Gaza.