França: cuidadora é condenada a 25 anos de prisão por matar bebê com ingestão forçada de soda cáustica

A assistente de creche Myriam Jaouen foi condenada a 25 anos de prisão por ter provocado a morte, em 2022, de um dos bebês que estavam sob sua responsabilidade no estabelecimento onde trabalhava. Ela foi acusada de "tortura" ao fazer a criança de 11 meses ingerir um produto a base de soda cáustica, usado para desentupir canalizações. A ré reconheceu seu crime, mas não explicou claramente o que a motivou.

A promotoria havia solicitado 30 anos de prisão para a cuidadora, alegando que ela "tirou covardemente a vida de uma criança indefesa", consciente do que estava fazendo. No entanto, os jurados rejeitaram a acusação de homicídio doloso (com intenção de matar) e a assistente de creche de 30 anos foi condenada por "tortura ou atos de barbárie que resultaram em morte".

Desde que foi detida Myriam Jaouen admitiu que havia feito a pequena Lisa ingerir o líquido corrosivo, usado para limpar ralos e desentupir encanamentos. No entanto, ela sempre negou que quisesse matá-la.