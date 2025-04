Hungria anuncia que vai sair do Tribunal Penal Internacional durante visita de Netanyahu

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, elogiou a Hungria e Orbán por tomarem uma "postura moral clara e forte" ao anunciar sua decisão de se retirar do TPI.

O premiê húngaro convidou Netanyahu em novembro passado, um dia após o TPI emitir um mandado de prisão contra o líder israelense por crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Orbán afirmou que a decisão do tribunal contra Netanyahu "intervém em um conflito em andamento (...) para fins políticos". O chefe de gabinete do líder húngaro, Gergely Gulyas, disse que o governo "iniciará o procedimento de retirada nesta quinta-feira, de acordo com a estrutura legal constitucional e internacional".

A saída de um Estado do TPI entra em vigor um ano após o depósito do instrumento de retirada - geralmente uma carta formalizando o pedido - no escritório do Secretário-Geral da ONU.

'Dever' de cooperar

"O tribunal lembra que a Hungria permanece com o dever de cooperar com o TPI", disse o porta-voz do TPI, Fadi El Abdallah.

Especialistas afirmam que Netanyahu, que deve permanecer na Hungria até domingo, está tentando minimizar o impacto da decisão do tribunal, enquanto espera desviar a atenção das tensões em casa ao se reunir com o aliado Orbán.