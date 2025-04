O Brasil é um dos ganhadores da guerra comercial dos Estados Unidos?

Mas, embora essa situação pareça benéfica no curto prazo, no longo prazo ela expõe o Brasil a uma forte dependência da China. E se as relações entre Pequim e Washington melhorarem, todo o equilíbrio do Brasil pode se tornar instável.

As autoridades brasileiras trabalham com diferentes cenários. Recentemente, eles assinaram novos convênios com o Japão e com os europeus no âmbito do acordo do Mercosul. Uma situação que permite ao país fortalecer sua posição no cenário do comércio internacional e estimular seu crescimento econômico.