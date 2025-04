Reações internacionais prometem medidas contra tarifaço anunciado pelo governo Trump

Ásia duramente afetada

"Transmiti que as medidas tarifárias unilaterais [24% para produtos japoneses] adotadas pelos Estados Unidos são extremamente lamentáveis e pedi, novamente, (a Washington) para não aplicá-las ao Japão", declarou o ministro japonês do Comércio, Yoji Muto.

O governo taiwanês "considerou que a decisão (americana) é muito pouco razoável e lamenta profundamente, e iniciará negociações sérias com os Estados Unidos", disse a porta-voz do gabinete, Michelle Lee, ao comentar as tarifas de 32% sobre as exportações da ilha. A tarifa não inclui os semicondutores, um dos principais produtos exportados por Taiwan.

A primeira-ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, afirmou que seu governo tem um "plano forte" para responder às tarifas de 36% impostas por Trump às exportações de seu país.

Já produtos oriundos de Bangladesh serão taxados em 37%, segundo o tarifaço de Trump. Representantes da indústria têxtil do segundo maior fabricante de roupas do mundo, que responde por cerca de 80% das exportações da nação do Sul da Ásia, disseram que o novo imposto representa um "golpe massivo".

"Os compradores vão para outros mercados com custo mais competitivo - isso vai ser um golpe duro para a nossa indústria", disse Rakibul Alam Chowdhury, presidente do RDM Group, um grande fabricante com um faturamento estimado de US$ 25 milhões. "Nós vamos perder compradores."