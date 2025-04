Taxação de Trump já afeta o bolívar e os preços na Venezuela

A falta de investidores estrangeiros faz com que as reservas de moeda estrangeira estejam em níveis inferiores ao considerado normal. No entanto, a flexibilização feita em 2022 pelo ex-presidente Joe Bidden às operações da petroleira americana Chevron em território venezuelano aportava ao país de Nicolás Maduro uma entrada de dólares. Essa flexibilização, conhecida como Licença Geral 41, foi um incentivo da anterior gestão dos EUA para mitigar o sofrimento dos venezuelanos. Através dessa licença a petroleira americana injetava milhões de dólares na economia venezuelana.

A Venezuela há décadas é dependente de sua produção petroleira, o principal motor da economia do país. Esse mercado é fonte primordial para a entrada de dólares no país e, em consequência, uma espécie de âncora para a estabilidade do mercado cambial venezuelano. Qualquer variação na produção de petróleo, por menor que seja, tem fortes consequências na economia nacional.

Incertezas

A incerteza provocada pela taxação de Trump a países que negociarem com Caracas reacendeu a fragilidade do mercado cambial interno. Sem garantias externas, a moeda nacional, o bolívar, diariamente perde valor e isso tem consequências imediatas no bolso da população. Apesar dos esforços do Banco Central, a moeda venezuelana ainda está longe de se recuperar frente à americana. Com isso a Venezuela volta à instabilidade econômica, marca da pressão norte-americana que visa sufocar o questionado terceiro mandato de Nicolás Maduro. Porém a população acaba sendo a mais penalizada.

Com o fim da permissão para a Chevron operar no país a produção petroleira sofreria um impacto de entre 15 e 30%. Isso significa que a oferta de moeda estrangeira na Venezuela poderia cair drasticamente, ressuscitando, inclusive, o fantasma da hiperinflação - que assolou o país entre 2016 e 2022.

Esse estrangulamento do governo Trump ao de Maduro tende a levar o governo da Venezuela a recorrer ao mercado paralelo, negociando as commodities com países aliados e contrários aos EUA. A Venezuela pode, inclusive, tentar vender petróleo e gás com desconto para tentar driblar uma possível recessão econômica acarretada pela escassez e encarecimento da moeda estrangeira. No entanto, resta saber se inclusive os países aliados ao regime de Maduro teriam fôlego econômico ou estariam dispostos a enfrentar taxações e blindagens ainda maiores da parte dos EUA.