Trump anuncia tarifa de 10% para produtos importados do Brasil

As novas tarifas serão aplicadas a partir do sábado (5). Já as tarifas recíprocas individualizadas, mais elevadas, serão direcionadas aos países que possuem os maiores déficits comerciais com os EUA, a partir do dia 9 de abril. No caso do Brasil, a taxa geral para importações é de 10%, enquanto o aço e o alumínio continuam sujeitos a uma tarifa específica de 25%, conforme anunciado anteriormente.

Reação brasileira e possíveis impactos

Entre as tarifas anunciadas, a imposta ao Brasil está entre as mais baixas, igualando-se aos percentuais aplicados ao Reino Unido, Colômbia, Singapura, Chile, Austrália e Turquia.

Entre os principais produtos exportados pelo Brasil para os Estados Unidos em 2024 estão: petróleo, minério de ferro, aço, aeronaves, café, carne bovina e açúcar, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Ainda não está claro quais produtos serão diretamente afetados pela nova tarifa. A expectativa é que setores como a indústria automobilística e o agronegócio possam ser impactados, assim como ocorreu com o alumínio brasileiro em anos anteriores.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o Brasil levará à Organização Mundial do Comércio (OMC) a contestação contra a taxação de 25% sobre o aço brasileiro. Caso a medida não seja revertida, o governo estuda aplicar sanções recíprocas a produtos norte-americanos.