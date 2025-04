China decide impor tarifas adicionais de 34% aos EUA e provoca escalada global da guerra comercial

Essa escalada poderia marcar um ponto de virada com contramedidas norte-americanas, endurecimento chinês, um impacto crescente nas cadeias de suprimentos globais, e até mesmo uma aceleração do descolamento econômico entre as duas potências.

Terras raras

O Ministério do Comércio da China também anunciou controles à exportação sobre sete elementos de terras raras, incluindo o gadolínio, usado especialmente em ressonância magnética, e o itérbio, utilizado em eletrônicos de consumo.

Os Estados Unidos não permitirão que a Groenlândia se torne "dependente" da China, reagiu nesta sexta-feira (4) o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, quando questionado sobre essa ilha do Ártico, um território autônomo da Dinamarca que tem sido alvo de interesse constante pela administração de Donald Trump.

"Não vamos deixar que a China chegue lá e ofereça muito dinheiro para que eles se tornem dependentes da China", declarou Rubio após uma reunião ministerial da Otan em Bruxelas.

Queixa na OMC

O Ministério do Comércio chinês acrescentou que recorreu à Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos às suas exportações. "A China entrou com uma queixa no mecanismo de resolução de disputas da OMC", afirmou em um comunicado.