Cientistas alertam que ausência de DNA africano no mapa do genoma global prejudica pesquisas

A localização do centro de coordenação, no entanto, pode ser um problema, pois provavelmente será em Ruanda, acusada de estar envolvida no conflito no leste da República Democrática do Congo.

Vírus e doenças crônicas

A genética ainda não cumpriu todas as suas promessas, mas independentemente disso, os geneticistas africanos querem estar na vanguarda da pesquisa. À medida que os estudos avançam para criar um pangenoma, uma espécie de grande mapa de variações possíveis, para ter uma referência universal, eles pretendem incluir genomas africanos, à altura de sua diversidade.

Apesar do progresso significativo dos últimos anos, ainda há um longo caminho a percorrer antes que as interações entre diferentes mutações em combinação com fatores ambientais sejam entendidas. Os testes preditivos, que supostamente detectam predisposições a doenças, têm, até o momento, mostrado seus limites, particularmente no caso de populações africanas.

Além disso, "fazemos centenas, até milhares de descobertas genéticas, mas é muito mais lento, depois, entender as consequências e então chegar a um medicamento", modera Philippe Froguel. O professor do Imperial College de Londres e da Universidade de Lille sabe do que está falando: em 1998, ele identificou um gene frequentemente envolvido na obesidade, mas um medicamento resultante da descoberta só chegou ao mercado há três anos.

Mas vale a pena desenvolver esse campo na África, quando o continente ainda luta contra doenças infecciosas e o acesso a cuidados simples é desigual e limitado? A resposta é sim para os vários pesquisadores entrevistados, porque doenças crônicas como diabetes ou câncer também estão progredindo nos países africanos, e sua prevenção ou tratamento poderiam se beneficiar dos avanços da genética.