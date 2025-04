Crescente Vermelho afirma que 'é difícil recuperar corpos' de socorristas assassinados por Israel em Gaza

"Este é um dos momentos mais sombrios ocorridos neste conflito que abalou a nossa humanidade até o seu âmago", comentou o presidente da Sociedade do Crescente Vermelho palestino, Younes Al-Khatib, diante do Conselho de Segurança.

Ele também observou que, durante as comunicações com a equipe, era possível "ouvir uma conversa em hebraico entre as forças israelenses e a equipe, o que significa que alguns deles ainda estavam vivos sob o controle do exército israelense", acusou.

A organização afirmou ter perdido 27 de seus membros desde o início da guerra.