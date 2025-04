Trump oficializa 'gold card' de R$ 30 milhões; qual a diferença para o green card?

Agora é oficial. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou ontem o "gold card", um visto "dourado" permanente para o país, inspirado no modelo do green card. A novidade será vendida por US$ 5 milhões de dólares — com o rosto dele estampado. O valor é equivalente a quase R$ 30 milhões.

"Por US$ 5 milhões, ele pode ser seu", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One.

"Sou o primeiro comprador", acrescentou o bilionário republicano, afirmando que o "Gold Card Trump" estará disponível dentro de duas semanas.