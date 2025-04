Europa reage à ofensiva protecionista de Trump e prepara medidas retaliatórias contra EUA

A União Europeia ainda tenta processar o complexo regime tarifário anunciado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, enquanto finaliza um primeiro pacote de medidas de retaliação às tarifas do aço e do alumínio impostas no mês passado. A resposta às tarifas de 25% sobre a exportação de automóveis também está sendo preparada, caso as negociações com Washington fracassem. O comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, deve falar com seus colegas norte-americanos nesta sexta-feira (4).

Letícia Fonseca-Sourander, correspondente da RFI em Bruxelas

As reações dos líderes europeus ao tarifaço de Washington oscilam entre apelos ao diálogo a ameaças abertas. Apesar do presidente americano, Donald Trump, ter anunciado um tarifário mais agressivo do que o esperado, Bruxelas quer evitar uma guerra comercial transatlântica com os EUA, pelo menos a curto prazo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, aposta na diplomacia em vez do confronto. A afirmação de Von der Leyen de que "existe uma alternativa" indica que as tarifas retaliatórias da Europa não deverão ser tão duras.