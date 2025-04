Falha na segurança dos EUA: diretor da NSA demitido, ministro da defesa investigado

O diretor da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA), Timothy Haugh, foi demitido na quinta-feira (3), de acordo com vários veículos de comunicação dos EUA, uma decisão denunciada por parlamentares democratas.

Wendy Noble, a número dois da NSA, um poderoso serviço de escuta e ciberespionagem, também foi demitida, de acordo com o Washington Post, citando autoridades americanas sob condição de anonimato.

O chefe do Departamento de Defesa, Pete Hegseth, será investigado pelo uso do serviço de mensagens Signal após a violação de segurança envolvendo os ataques dos EUA aos Houthis no Iêmen.