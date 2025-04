França investiga impactos do TikTok na saúde mental de adolescentes e busca responsabilizar redes sociais

Mas esta é a primeira vez que uma investigação é feita especificamente sobre os impactos na saúde mental dos adolescentes.

O contexto é propício. O lançamento no mês passado da série britânica "Adolescência" pela Netflix, sobre meninos vulneráveis à radicalização online, gerou um debate mundial sobre o tema.

No âmbito nacional, em março deste ano, 11 famílias francesas estão processando o TikTok, depois que duas meninas de 12 e 16 anos, cometeram suicídio, supostamente influenciadas pela rede social. Os pais acusam a plataforma de não moderar seu conteúdo relacionado ao tema e também sobre automutilação e transtornos alimentares.

As famílias também questionam por que o TikTok não alerta os usuários sobre o aspecto viciante do aplicativo. Segundo suas famílias, as adolescentes caíram na armadilha da plataforma e de seu poderoso algoritmo, o que levou à deterioração de sua saúde mental e física.

Responsabilizar as redes sociais

A partir do debate e dos questionamentos crescentes sobre a influência das redes sociais sobre os jovens, a França quer criar mecanismos para efetivamente as plataformas. Para isso, a comissão tem dois objetivos, de acordo com a deputada Laure Miller, em entrevista à RFI. "O primeiro objetivo é conseguir fazer um diagnóstico com clareza. Obviamente, temos cada vez mais vozes se levantando em nosso país, mas também em todo o mundo, sobre o impacto das redes sociais e, particularmente, do TikTok sobre a saúde mental dos nossos jovens", diz.